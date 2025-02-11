Шиндин Павел Дмитриевич
мужской, родился 16.02.1932, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 22.08.2010
Мать(Матвеева) Анисья Алексеевна26.12.1909 г.р.
ОтецШиндин Дмитрий Матвеевич12.02.1911 г.р.
Супруги
Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна04.12.1929 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1958
Рождение ребёнка
09.11.1961
Рождение ребёнка
04.09.1968
Рождение ребёнка
06.01.1973
Смерть
22.08.2010