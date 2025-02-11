Шиндин Павел Дмитриевич 16.02.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Шиндин Павел Дмитриевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.02.1932, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 22.08.2010

Мать
(Матвеева) Анисья Алексеевна26.12.1909 г.р.
Отец
Шиндин Дмитрий Матвеевич12.02.1911 г.р.
Супруги
Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна04.12.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1932

Отец: Шиндин Дмитрий Матвеевич

Мать: (Матвеева) Анисья Алексеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
09.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
04.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна

Смерть
22.08.2010

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