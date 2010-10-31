Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1929
Дата смерти31.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1929
Рождение ребёнка
04.09.1968
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.2010