Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна

Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1929

Дата смерти

31.10.2010

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1929

Отец: Гордеев Михаил Сергеевич

Мать: Гордеева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
04.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиндин Павел Дмитриевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиндин Павел Дмитриевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиндин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиндин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиндин Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиндин Павел Дмитриевич

Смерть
31.10.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close