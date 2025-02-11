Гордеева (Старкина Св-Во В 1934) Евдокия Васильевна
женский, родилась 12.02.1908, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСтаркин Василий Яковлевич27.02.1881 г.р.
Мать(Филькина) Ксения Акимова / Аксиния Акимова19.01.1880 г.р.
Супруги
Гордеев Михаил Сергеевич08.11.1907 г.р.
Дети
Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна04.12.1929 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1908
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1929
Дочь: Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Гордеев Михаил Сергеевич
Смерть
Неизвестно