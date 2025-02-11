Гордеева (Старкина Св-Во В 1934) Евдокия Васильевна 12.02.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Гордеева (Старкина Св-Во В 1934) Евдокия Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 12.02.1908, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Старкин Василий Яковлевич27.02.1881 г.р.
Мать
(Филькина) Ксения Акимова / Аксиния Акимова19.01.1880 г.р.
Супруги
Гордеев Михаил Сергеевич08.11.1907 г.р.
Дети
Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна04.12.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1908

Отец: Старкин Василий Яковлевич

Мать: (Филькина) Ксения Акимова / Аксиния Акимова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
04.12.1929

Дочь: Шиндина (Гордеева) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Гордеев Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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