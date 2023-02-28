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Старкин Василий Яковлевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1881

Отец: Старкин Яков Яковлевич

Мать: Старкина Анна Климентьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1900

Жена: Ксения Акимова

Рождение ребёнка
28.08.1903

Сын: Старкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ксения Акимова

Рождение ребёнка
06.10.1906

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ксения Акимова

Рождение ребёнка
12.02.1908

Дочь: Гордеева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Ксения Акимова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1919

Сын: Старкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1934

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Васильевна

Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкина Домна Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Похороны
Неизвестно
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
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