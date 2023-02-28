Старкин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения27.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1881
Отец: Старкин Яков Яковлевич
Бракосочетание
17.?.1900
Жена: Ксения Акимова
Рождение ребёнка
28.08.1903
Сын: Старкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ксения Акимова
Рождение ребёнка
06.10.1906
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ксения Акимова
Рождение ребёнка
12.02.1908
Дочь: Гордеева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Ксения Акимова
Рождение ребёнка
29.01.1919
Сын: Старкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1934
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Васильевна
Мать ребёнка: Старкина Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старкина Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан
Похороны
Неизвестно
п. Керкичи Киркинского р-она Чарджоуской обл. Туркменистан