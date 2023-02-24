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(Старкина) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1906

Дата смерти

25.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1906

Отец: Старкин Василий Яковлевич

Мать: Ксения Акимова

Рождение ребёнка
1930

Сын: Игушкин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Игушкин Гаврил Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1935

Дочь: Тремасова Лидия Гавриловна

Отец ребёнка: Игушкин Гаврил Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин Гаврил Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игушкин Гаврил Степанович

Смерть
25.09.1955
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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