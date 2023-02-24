(Старкина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1906
Дата смерти25.09.1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1906
Отец: Старкин Василий Яковлевич
Мать: Ксения Акимова
Рождение ребёнка
1930
Сын: Игушкин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Игушкин Гаврил Степанович
Рождение ребёнка
19.11.1935
Дочь: Тремасова Лидия Гавриловна
Отец ребёнка: Игушкин Гаврил Степанович
Рождение ребёнка
19.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Гаврил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1955
Похороны
Неизвестно