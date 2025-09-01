Игушкин Гаврил Степанович
мужской, родился 01.01.1906, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.05.1943, Приволье
ОтецИгушкин Степан Васильевич30.07.1870 г.р.
МатьИгушкина (Кистанова) Ирина Аврамовна10.04.1878 г.р.
Супруги
(Старкина) Анна Васильевна06.10.1906 г.р.
Дети
Игушкин Николай Гаврилович1930 г.р.
Тремасова (Игушкина) Лидия Гавриловна19.11.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Игушкин Николай Гаврилович
Мать ребёнка: (Старкина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.11.1935
Дочь: Тремасова (Игушкина) Лидия Гавриловна
Мать ребёнка: (Старкина) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Старкина) Анна Васильевна
Смерть
21.05.1943