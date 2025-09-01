Игушкин Гаврил Степанович 01.01.1906 — найти родственников по фамилии на Familio

Игушкин Гаврил Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.01.1906, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.05.1943, Приволье

Отец
Игушкин Степан Васильевич30.07.1870 г.р.
Мать
Игушкина (Кистанова) Ирина Аврамовна10.04.1878 г.р.
Супруги
(Старкина) Анна Васильевна06.10.1906 г.р.
Дети
Игушкин Николай Гаврилович1930 г.р.
Тремасова (Игушкина) Лидия Гавриловна19.11.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1906

Отец: Игушкин Степан Васильевич

Мать: Игушкина (Кистанова) Ирина Аврамовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Старкина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Игушкин Николай Гаврилович

Мать ребёнка: (Старкина) Анна Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.11.1935

Дочь: Тремасова (Игушкина) Лидия Гавриловна

Мать ребёнка: (Старкина) Анна Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Старкина) Анна Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.05.1943

Причина смерти: На войне

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