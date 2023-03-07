Игушкина (Кистанова) Ирина Аврамовна
Место рождения
Дата рождения10.04.1878
Дата смерти?.02.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1878
Бракосочетание
15.?.1895
Рождение ребёнка
07.05.1897
Сын: Игушкин Дмитрий
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1898
Дочь: Наумова Фекла Степановна
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1901
Сын: Игушкин Константин Степанович
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: Видьманова Анна (Анисья) Степановна
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1906
Сын: Игушкин Гаврил Степанович
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1908
Сын: Игушкин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси
Рождение ребёнка
01.05.1911
Дочь: Тюрина Александра Степановна
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
22.05.1914
Сын: Игушкин Бухара Михаил Степанович
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1918
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич
Смерть
?.02.1939
Похороны
Неизвестно