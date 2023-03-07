Игушкина (Кистанова) Ирина Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкина (Кистанова) Ирина Аврамовна

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.04.1878

Дата смерти

?.02.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1878

Отец: Кистанов Авраам Спиридонович

Мать: Кистанова Харистина Ивановна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.?.1895

Муж: Игушкин Степан Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1897

Сын: Игушкин Дмитрий

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1898

Дочь: Наумова Фекла Степановна

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1901

Сын: Игушкин Константин Степанович

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: Видьманова Анна (Анисья) Степановна

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Игушкин Гаврил Степанович

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1908

Сын: Игушкин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси
Рождение ребёнка
01.05.1911

Дочь: Тюрина Александра Степановна

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
22.05.1914

Сын: Игушкин Бухара Михаил Степанович

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1918

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Игушкин Степан Васильевич

Смерть
?.02.1939
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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