Наумова (Игушкина св-во 8.02.1943г.) Фекла Степановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1898
Дата смерти07.09.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1898
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Тюляев- Наумов Семен Никитич
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Тремасова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Тюляев- Наумов Семен Никитич
Рождение ребёнка
08.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюляев- Наумов Семен Никитич
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Наумов (кузнецк - Давыдовка) Василий Семенович
Отец ребёнка: Тюляев- Наумов Семен Никитич
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Елена Семёновна
Отец ребёнка: Тюляев- Наумов Семен Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1975