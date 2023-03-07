Наумова (Игушкина св-во 8.02.1943г.) Фекла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Игушкина св-во 8.02.1943г.) Фекла Степановна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.11.1898

Дата смерти

07.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1898

Отец: Игушкин Степан Васильевич

Мать: Игушкина Ирина Аврамовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Наумов Николай Семенович

Отец ребёнка: Тюляев- Наумов Семен Никитич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Тремасова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Тюляев- Наумов Семен Никитич

Рождение ребёнка
08.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюляев- Наумов Семен Никитич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Наумов (кузнецк - Давыдовка) Василий Семенович

Отец ребёнка: Тюляев- Наумов Семен Никитич

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Елена Семёновна

Отец ребёнка: Тюляев- Наумов Семен Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюляев- Наумов Семен Никитич

Смерть
07.09.1975
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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