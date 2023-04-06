Игушкин Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1870
Дата смерти?.06.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1870
Бракосочетание
15.?.1895
Жена: Игушкина Ирина Аврамовна
Рождение ребёнка
07.05.1897
Сын: Игушкин Дмитрий
Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна
Рождение ребёнка
01.11.1898
Дочь: Наумова Фекла Степановна
Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна
Рождение ребёнка
20.05.1901
Сын: Игушкин Константин Степанович
Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна
Рождение ребёнка
01.01.1904
Дочь: Видьманова Анна (Анисья) Степановна
Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна
Рождение ребёнка
01.01.1906
Сын: Игушкин Гаврил Степанович
Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна
Рождение ребёнка
25.09.1908
Сын: Игушкин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси
Рождение ребёнка
01.05.1911
Дочь: Тюрина Александра Степановна
Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна
Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
22.05.1914
Сын: Игушкин Бухара Михаил Степанович
Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна
Рождение ребёнка
03.01.1918
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна
Смерть
?.06.1952