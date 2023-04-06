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Игушкин Степан Васильевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

30.07.1870

Дата смерти

?.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1870

Отец: Игушкин (игушев 14.09.1869) Василий Николаев

Мать: Игушкина Кр. 3.01.1880 Анна Захаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.?.1895

Жена: Игушкина Ирина Аврамовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.05.1897

Сын: Игушкин Дмитрий

Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна

Рождение ребёнка
01.11.1898

Дочь: Наумова Фекла Степановна

Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1901

Сын: Игушкин Константин Степанович

Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1904

Дочь: Видьманова Анна (Анисья) Степановна

Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Игушкин Гаврил Степанович

Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1908

Сын: Игушкин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской обл. Росси
Рождение ребёнка
01.05.1911

Дочь: Тюрина Александра Степановна

Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна

Никитино, Николаевкого р-он Ульяновской облю Росси
Рождение ребёнка
22.05.1914

Сын: Игушкин Бухара Михаил Степанович

Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1918

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Игушкина Ирина Аврамовна

Смерть
?.06.1952
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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