Игушкин Бухара Михаил Степанович
мужской, родился 22.05.1914, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 03.06.1989
ОтецИгушкин Степан Васильевич30.07.1870 г.р.
МатьИгушкина (Кистанова) Ирина Аврамовна10.04.1878 г.р.
Супруги
Игушкина (Шиндина) Наталья Алексеевна05.07.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1914
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина (Шиндина) Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина (Шиндина) Наталья Алексеевна
Смерть
03.06.1989