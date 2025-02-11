Игушкин Бухара Михаил Степанович 22.05.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Игушкин Бухара Михаил Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.05.1914, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 03.06.1989

Отец
Игушкин Степан Васильевич30.07.1870 г.р.
Мать
Игушкина (Кистанова) Ирина Аврамовна10.04.1878 г.р.
Супруги
Игушкина (Шиндина) Наталья Алексеевна05.07.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1914

Отец: Игушкин Степан Васильевич

Мать: Игушкина (Кистанова) Ирина Аврамовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игушкина (Шиндина) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина (Шиндина) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина (Шиндина) Наталья Алексеевна

Смерть
03.06.1989

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