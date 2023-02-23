Игушкина кр. 3.01.1880 Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгушкина кр. 3.01.1880 Анна Захаровна

Игушкина кр. 3.01.1880 Анна Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

12.07.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1859

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Игушкин (игушев 14.09.1869) Василий Николаев

Рождение ребёнка
04.04.1862

Сын: Игушкин род. Васильевич

Отец ребёнка: Игушкин (игушев 14.09.1869) Василий Николаев

Рождение ребёнка
26.02.1865

Сын: Игушкин Арсений Васильвич

Отец ребёнка: Игушкин (игушев 14.09.1869) Василий Николаев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.04.1869

Дочь: Агапия Васильевна

Отец ребёнка: Игушкин (игушев 14.09.1869) Василий Николаев

Рождение ребёнка
30.07.1870

Сын: Игушкин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Игушкин (игушев 14.09.1869) Василий Николаев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.07.1917
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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