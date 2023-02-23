Игушкина кр. 3.01.1880 Анна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти12.07.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1859
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Игушкин (игушев 14.09.1869) Василий Николаев
Рождение ребёнка
04.04.1862
Отец ребёнка: Игушкин (игушев 14.09.1869) Василий Николаев
Рождение ребёнка
26.02.1865
Сын: Игушкин Арсений Васильвич
Отец ребёнка: Игушкин (игушев 14.09.1869) Василий Николаев
Рождение ребёнка
13.04.1869
Дочь: Агапия Васильевна
Отец ребёнка: Игушкин (игушев 14.09.1869) Василий Николаев
Рождение ребёнка
30.07.1870
Сын: Игушкин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Игушкин (игушев 14.09.1869) Василий Николаев
Смерть
12.07.1917