Игушкин Арсений Васильвич
Место рождения
Дата рождения26.02.1865
Дата смерти06.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1865
Бракосочетание
20.?.1885
Жена: Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
22.01.1886
Дочь: Ксения Арсентьевна
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
11.08.1888
Дочь: Левашова Васса Арсентиевна
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
26.11.1892
Сын: Игушкин (умер?) Яков Арсентьевич
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
02.09.1895
Дочь: Анна Арсентьевна
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: Евдокия Арсентьевна
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
Смерть
06.01.1900
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
01.07.1900
Дочь: Ефимия Арсентьевна
Мать ребёнка: Наталья Семеновна
Похороны
Неизвестно