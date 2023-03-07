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Игушкин Арсений Васильвич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.02.1865

Дата смерти

06.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1865

Отец: Игушкин (игушев 14.09.1869) Василий Николаев

Мать: Игушкина Кр. 3.01.1880 Анна Захаровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1885

Жена: Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
22.01.1886

Дочь: Ксения Арсентьевна

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
11.08.1888

Дочь: Левашова Васса Арсентиевна

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
26.11.1892

Сын: Игушкин (умер?) Яков Арсентьевич

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
02.09.1895

Дочь: Анна Арсентьевна

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: Евдокия Арсентьевна

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Смерть
06.01.1900
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
01.07.1900

Дочь: Ефимия Арсентьевна

Мать ребёнка: Наталья Семеновна

Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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