(Дойкина) Наталья Семеновна
женский, родилась 1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецДойкин Семен Егорович1845 г.р.
Мать(Тюлеева) Федосья Терентьевна15.05.1847 г.р.
Супруги
Игушкин Арсений Васильвич26.02.1865 г.р.Показать еще 1
Дети
(Игушкина) Ксения Арсентьевна22.01.1886 г.р.
Левашова (Игушкина) Васса Арсентиевна11.08.1888 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1885
Рождение ребёнка
22.01.1886
Дочь: (Игушкина) Ксения Арсентьевна
Отец ребёнка: Игушкин Арсений Васильвич
Рождение ребёнка
11.08.1888
Дочь: Левашова (Игушкина) Васса Арсентиевна
Отец ребёнка: Игушкин Арсений Васильвич
Рождение ребёнка
26.11.1892
Отец ребёнка: Игушкин Арсений Васильвич
Рождение ребёнка
02.09.1895
Дочь: (Игушкина Св-Во 7.01.1943Г.) Анна Арсентьевна
Отец ребёнка: Игушкин Арсений Васильвич
Рождение ребёнка
02.03.1898
Дочь: (Игушкина) Евдокия Арсентьевна
Отец ребёнка: Игушкин Арсений Васильвич
Бракосочетание
10.05.1900
Рождение ребёнка
01.07.1900
Дочь: Возм. Сорокина (Игушкина) Ефимия Арсентьевна
Отец ребёнка: Игушкин Арсений Васильвич
Бракосочетание
12.11.1910
Смерть
Неизвестно