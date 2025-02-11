(Дойкина) Наталья Семеновна 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дойкина) Наталья Семеновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1866, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Дойкин Семен Егорович1845 г.р.
Мать
(Тюлеева) Федосья Терентьевна15.05.1847 г.р.
Супруги
Игушкин Арсений Васильвич26.02.1865 г.р.
Зорин/ Зорькин Ананий Билетный Солдат Яковлевич / Алексей Яковлев23.09.1859 г.р.
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Дети
(Игушкина) Ксения Арсентьевна22.01.1886 г.р.
Левашова (Игушкина) Васса Арсентиевна11.08.1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Дойкин Семен Егорович

Мать: (Тюлеева) Федосья Терентьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Игушкин Арсений Васильвич

Рождение ребёнка
22.01.1886

Дочь: (Игушкина) Ксения Арсентьевна

Отец ребёнка: Игушкин Арсений Васильвич

Рождение ребёнка
11.08.1888

Дочь: Левашова (Игушкина) Васса Арсентиевна

Отец ребёнка: Игушкин Арсений Васильвич

Рождение ребёнка
26.11.1892

Сын: Игушкин Яков Арсентьевич

Отец ребёнка: Игушкин Арсений Васильвич

Рождение ребёнка
02.09.1895

Дочь: (Игушкина Св-Во 7.01.1943Г.) Анна Арсентьевна

Отец ребёнка: Игушкин Арсений Васильвич

Рождение ребёнка
02.03.1898

Дочь: (Игушкина) Евдокия Арсентьевна

Отец ребёнка: Игушкин Арсений Васильвич

Бракосочетание
10.05.1900

Муж: Зорин/ Зорькин Ананий Билетный Солдат Яковлевич / Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
01.07.1900

Дочь: Возм. Сорокина (Игушкина) Ефимия Арсентьевна

Отец ребёнка: Игушкин Арсений Васильвич

Бракосочетание
12.11.1910

Муж: Чувашов Константин Иванович

Смерть
Неизвестно

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