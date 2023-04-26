(Тюлеева) Федосья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тюлеева) Федосья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Тюляев св. 27.01.1857 Терентий Степанов

Мать: Тюляева Прасковья Кузьминична

Бракосочетание
12.10.1864

Муж: Дойкин Семен Егорович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Дойкина) Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1869

Дочь: (Дойкина) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович

Рождение ребёнка
27.10.1871

Дочь: (Дойкина) Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Дойкин Тихон Семенов

Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович

Рождение ребёнка
14.08.1879

Сын: Дойкин? Андрей Семенович

Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович

Рождение ребёнка
26.02.1882

Сын: Дойкин? Василий Семенович

Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович

Рождение ребёнка
04.05.1885

Дочь: (Дойкина) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович

Рождение ребёнка
04.05.1891

Сын: Дойкин?(умер) Иван Семенович

Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович

Смерть
Неизвестно

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