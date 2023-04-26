(Тюлеева) Федосья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
12.10.1864
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Дойкина) Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1869
Дочь: (Дойкина) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович
Рождение ребёнка
27.10.1871
Дочь: (Дойкина) Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Дойкин Тихон Семенов
Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович
Рождение ребёнка
14.08.1879
Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович
Рождение ребёнка
26.02.1882
Сын: Дойкин? Василий Семенович
Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович
Рождение ребёнка
04.05.1885
Дочь: (Дойкина) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович
Рождение ребёнка
04.05.1891
Сын: Дойкин?(умер) Иван Семенович
Отец ребёнка: Дойкин Семен Егорович
Смерть
Неизвестно