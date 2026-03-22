Дойкин Андрей Семенович 14.08.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Андрей Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.08.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 01.08.1910, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дойкин Семен Егорович1845 г.р.
Мать
(Тюлеева) Федосья Терентьевна15.05.1847 г.р.
Супруги
Дойкина Сумбаева (Лагунова) Татьяна ФедоровнаОколо 1882 г.р.
Дети
Дойкина Матрена Андреевна1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1879

Отец: Дойкин Семен Егорович

Мать: (Тюлеева) Федосья Терентьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Дойкина Сумбаева (Лагунова) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Дойкина Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Дойкина Сумбаева (Лагунова) Татьяна Федоровна

Смерть
01.08.1910
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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