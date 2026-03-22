Дойкин Андрей Семенович
мужской, родился 14.08.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 01.08.1910, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДойкин Семен Егорович1845 г.р.
Мать(Тюлеева) Федосья Терентьевна15.05.1847 г.р.
Супруги
Дойкина Сумбаева (Лагунова) Татьяна ФедоровнаОколо 1882 г.р.
Дети
Дойкина Матрена Андреевна1909 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1879
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.01.1906
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Дойкина Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Дойкина Сумбаева (Лагунова) Татьяна Федоровна
Смерть
01.08.1910
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область