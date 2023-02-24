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Дойкин Семен Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

17.04.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Дойкин Егор Федорович

Мать: Дойкина Мария Флоровна

Бракосочетание
12.10.1864

Жена: Федосья Терентьевна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Федосья Терентьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1869

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Федосья Терентьевна

Рождение ребёнка
27.10.1871

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Федосья Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Дойкин Тихон Семенов

Мать ребёнка: Федосья Терентьевна

Рождение ребёнка
14.08.1879

Сын: Дойкин? Андрей Семенович

Мать ребёнка: Федосья Терентьевна

Рождение ребёнка
26.02.1882

Сын: Дойкин? Василий Семенович

Мать ребёнка: Федосья Терентьевна

Рождение ребёнка
04.05.1885

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Федосья Терентьевна

Рождение ребёнка
04.05.1891

Сын: Дойкин?(умер) Иван Семенович

Мать ребёнка: Федосья Терентьевна

Смерть
17.04.1894
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