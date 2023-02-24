Дойкин Семен Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти17.04.1894
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Дойкин Егор Федорович
Мать: Дойкина Мария Флоровна
Бракосочетание
12.10.1864
Жена: Федосья Терентьевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Федосья Терентьевна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1869
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Федосья Терентьевна
Рождение ребёнка
27.10.1871
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Федосья Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Дойкин Тихон Семенов
Мать ребёнка: Федосья Терентьевна
Рождение ребёнка
14.08.1879
Мать ребёнка: Федосья Терентьевна
Рождение ребёнка
26.02.1882
Сын: Дойкин? Василий Семенович
Мать ребёнка: Федосья Терентьевна
Рождение ребёнка
04.05.1885
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Федосья Терентьевна
Рождение ребёнка
04.05.1891
Сын: Дойкин?(умер) Иван Семенович
Мать ребёнка: Федосья Терентьевна
Смерть
17.04.1894