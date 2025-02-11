Дойкин Егор Федорович 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Егор Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.07.1848, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич1796 г.р.
Мать
Марья Перес. В 1851 Г Дмитриева1793 г.р.
Супруги
Дойкина Мария Флоровна1825 г.р.
Дети
(Дойкина) Александра Егоровна1843 г.р.
Дойкин Семен Егорович1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич

Мать: Марья Перес. В 1851 Г Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Дойкина) Александра Егоровна

Мать ребёнка: Дойкина Мария Флоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
14.01.1844

Жена: Дойкина Мария Флоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Дойкин Семен Егорович

Мать ребёнка: Дойкина Мария Флоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.07.1848
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: холера

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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