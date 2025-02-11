Дойкин Егор Федорович
мужской, родился 1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.07.1848, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАфонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич1796 г.р.
МатьМарья Перес. В 1851 Г Дмитриева1793 г.р.
Супруги
Дойкина Мария Флоровна1825 г.р.
Дети
(Дойкина) Александра Егоровна1843 г.р.
Дойкин Семен Егорович1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Дойкина) Александра Егоровна
Мать ребёнка: Дойкина Мария Флоровна
Бракосочетание
14.01.1844
Жена: Дойкина Мария Флоровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Дойкина Мария Флоровна
Смерть
21.07.1848
Место жительства
1850