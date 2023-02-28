Афонасьев(Щучинск) Федор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Захарович Афанасий Захарович
Мать: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Афонасьев Ефрем Федорович
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Марья Дмитриева
Смерть
Неизвестно