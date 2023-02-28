Афонасьев(Щучинск) Федор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьев(Щучинск) Федор Афанасьевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Захарович Афанасий Захарович

Мать: Елена Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Рождение ребёнка
1820

Сын: Афонасьев Ефрем Федорович

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дойкин Егор Федорович

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Афонасьев Самуил Федоров

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Марья Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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