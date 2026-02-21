(Афонасьева Пересел. В Казахстан Ст. Щучья В 1851 Г.) Мария Перес. В 1851 Г Федоровна
женский, родилась 1835
умерла Неизвестно
ОтецАфонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич1796 г.р.
МатьМарья Перес. В 1851 Г Дмитриева1793 г.р.
Супруги
Мартемьянов Егор Перес. В 1851 Г. Егор/ Георгий Павлович28.03.1834 г.р.
Дети
Мартемьянов /Богач/ Платон Егорович/ ГеоргиевичОколо 1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.11.1853 ст.
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Мартемьянов /Богач/ Платон Егорович/ Георгиевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Егор Перес. В 1851 Г. Егор/ Георгий Павлович
Смерть
Неизвестно