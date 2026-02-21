(Афонасьева Пересел. В Казахстан Ст. Щучья В 1851 Г.) Мария Перес. В 1851 Г Федоровна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

(Афонасьева Пересел. В Казахстан Ст. Щучья В 1851 Г.) Мария Перес. В 1851 Г Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835

умерла Неизвестно

Отец
Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич1796 г.р.
Мать
Марья Перес. В 1851 Г Дмитриева1793 г.р.
Супруги
Мартемьянов Егор Перес. В 1851 Г. Егор/ Георгий Павлович28.03.1834 г.р.
Дети
Мартемьянов /Богач/ Платон Егорович/ ГеоргиевичОколо 1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич

Мать: Марья Перес. В 1851 Г Дмитриева

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12

Бракосочетание
01.11.1853 ст.

Муж: Мартемьянов Егор Перес. В 1851 Г. Егор/ Георгий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Мартемьянов /Богач/ Платон Егорович/ Георгиевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Егор Перес. В 1851 Г. Егор/ Георгий Павлович

Смерть
Неизвестно

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