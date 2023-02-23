Марья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Афонасьев Ефрем Федорович
Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно