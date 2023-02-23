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Марья Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Афонасьев Ефрем Федорович

Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дойкин Егор Федорович

Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Афонасьев Самуил Федоров

Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Афонасьев(щучинск) Федор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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