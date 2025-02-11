(Афанасьева) Пелагея Фёдорова
женский, родилась 03.10.1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецАфонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич1796 г.р.
МатьМарья Перес. В 1851 Г Дмитриева1793 г.р.
Супруги
Иван Антонов1829 г.р.
Дети
Дарья Иванова11.02.1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1827
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.04.1850
Муж: Иван Антонов
Рождение ребёнка
11.02.1851
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Антонов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно