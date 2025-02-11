(Афанасьева) Пелагея Фёдорова 03.10.1827 — найти родственников по фамилии на Familio

(Афанасьева) Пелагея Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 03.10.1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич1796 г.р.
Мать
Марья Перес. В 1851 Г Дмитриева1793 г.р.
Супруги
Иван Антонов1829 г.р.
Дети
Дарья Иванова11.02.1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1827

Отец: Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич

Мать: Марья Перес. В 1851 Г Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Бракосочетание
28.04.1850

Муж: Иван Антонов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.02.1851

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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