Василий Рекрут В 1840 Г Федорович
мужской, родился 1819, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАфонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич1796 г.р.
МатьМарья Перес. В 1851 Г Дмитриева1793 г.р.
Супруги
Пелагея Григорьева1817 г.р.
Дети
Константин Васильевич20.05.1837 г.р.
Матрена Васильева1840 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Место жительства
1835
Бракосочетание
04.05.1836
Жена: Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
20.05.1837
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Место жительства
1840
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрена Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Призыв на военную службу
1840
Военная служба
1840
Рождение ребёнка
02.06.1846
Сын: Исаак Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Григорьева
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно