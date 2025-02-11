Василий Рекрут В 1840 Г Федорович 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Рекрут В 1840 Г Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1819, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич1796 г.р.
Мать
Марья Перес. В 1851 Г Дмитриева1793 г.р.
Супруги
Пелагея Григорьева1817 г.р.
Дети
Константин Васильевич20.05.1837 г.р.
Матрена Васильева1840 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич

Мать: Марья Перес. В 1851 Г Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Бракосочетание
04.05.1836

Жена: Пелагея Григорьева

Рождение ребёнка
20.05.1837

Сын: Константин Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Место жительства
1840
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрена Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Призыв на военную службу
1840
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Военная служба
1840
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Рождение ребёнка
02.06.1846

Сын: Исаак Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Григорьева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Смерть
Неизвестно

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