(Афонасьева) Пелагея Федоровна
женский, родилась 03.10.1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецАфонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич1796 г.р.
МатьМарья Перес. В 1851 Г Дмитриева1793 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1827
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно