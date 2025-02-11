(Афонасьева) Пелагея Федоровна 03.10.1827 — найти родственников по фамилии на Familio

(Афонасьева) Пелагея Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 03.10.1827, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич1796 г.р.
Мать
Марья Перес. В 1851 Г Дмитриева1793 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1827

Отец: Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич

Мать: Марья Перес. В 1851 Г Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Смерть
Неизвестно

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