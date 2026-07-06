Афанасий Алексеевич / Захарович 1762 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасий Алексеевич / Захарович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1762, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 28.05.1817, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
(Дойка Еремкин) (Дойка Еремкин) Алексей Васильев1735 г.р.
Мать
Аграфена Ивановна1743 г.р.
Дети
Анна Афанасьева1793 г.р.
Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич1796 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: (Дойка Еремкин) (Дойка Еремкин) Алексей Васильев

Мать: Аграфена Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Елена Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1796

Сын: Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич

Мать ребёнка: Елена Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Дойкин Захар Афанасьев

Мать ребёнка: Елена Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Смерть
28.05.1817
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13 Афанасий Захаров

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