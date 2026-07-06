Афанасий Алексеевич / Захарович
мужской, родился 1762, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 28.05.1817, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Отец(Дойка Еремкин) (Дойка Еремкин) Алексей Васильев1735 г.р.
МатьАграфена Ивановна1743 г.р.
Дети
Анна Афанасьева1793 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Елена Иванова
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1796
Сын: Афонасьев Федор Перес. В 1851 Г Афанасьевич
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Елена Иванова
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Смерть
28.05.1817
Место жительства
1835