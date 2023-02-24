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(Дойка Еремкин) Васильев

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Место рождения

Ульяновская область, с. Никитино

Дата рождения

1735

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов

Мать: Асламка Ежеваткина

Ульяновская область, с. Никитино
Рождение ребёнка
1762

Сын: Захарович Афанасий Захарович

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Дойкин Яков Алексеев

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Павел Алексеев

Мать ребёнка: Аграфена Ивановна

Ульяновская область, с. Никитино
Смерть
1807
Ульяновская область, с. Никитино
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