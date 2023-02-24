(Дойка Еремкин) Васильев
Место рожденияУльяновская область, с. Никитино
Дата рождения1735
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Ульяновская область, с. Никитино
Рождение ребёнка
1762
Сын: Захарович Афанасий Захарович
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дойкин Яков Алексеев
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Павел Алексеев
Мать ребёнка: Аграфена Ивановна
Ульяновская область, с. Никитино
Смерть
1807
Ульяновская область, с. Никитино