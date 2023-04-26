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Асламка Ежеваткина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Ариша

Отец ребёнка: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов

Рождение ребёнка
1723

Сын: Федор Васильев Видяшка-Сидорка Васильев

Отец ребёнка: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: (Нечай) Васильев

Отец ребёнка: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов

Рождение ребёнка
1735

Сын: (Дойка Еремкин) Васильев

Отец ребёнка: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов

Ульяновская область, с. Никитино
Рождение ребёнка
1736

Сын: Ертушка

Отец ребёнка: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов

Смерть
Неизвестно