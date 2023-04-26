Асламка Ежеваткина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Ариша
Отец ребёнка: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов
Рождение ребёнка
1723
Сын: Федор Васильев Видяшка-Сидорка Васильев
Отец ребёнка: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1730
Сын: (Нечай) Васильев
Отец ребёнка: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов
Ульяновская область, с. Никитино
Рождение ребёнка
1736
Сын: Ертушка
Отец ребёнка: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно