(Нечай) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1750
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кириллова
Смерть
1801