(Нечай) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нечай) Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: (Ефремка-Еремка Захаркин) Иванов

Мать: Асламка Ежеваткина

Рождение ребёнка
1750

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кириллова

Смерть
1801
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