Анна Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кириллова

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Михаил

Отец ребёнка: (Нечай) Васильев

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марья

Отец ребёнка: (Нечай) Васильев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: (Нечай) Васильев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: (Нечай) Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Нечай) Васильев

Смерть
Неизвестно