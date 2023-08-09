Анна Кириллова
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Михаил
Отец ребёнка: (Нечай) Васильев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марья
Отец ребёнка: (Нечай) Васильев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: (Нечай) Васильев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: (Нечай) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: (Нечай) Васильев
Смерть
Неизвестно