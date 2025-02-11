Михаил Иванов
мужской, родился 1750, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1784, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Отец(Нечай) Иван Васильев1730 г.р.
МатьАнна Кириллова1722 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: (Нечай) Иван Васильев
Мать: Анна Кириллова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1784
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область