Михаил Иванов 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1750, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1784, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
(Нечай) Иван Васильев1730 г.р.
Мать
Анна Кириллова1722 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: (Нечай) Иван Васильев

Мать: Анна Кириллова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1784
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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