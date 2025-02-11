Дойкин Павел Алексеев
мужской, родился 1783, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1819, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Отец(Дойка Еремкин) (Дойка Еремкин) Алексей Васильев1735 г.р.
МатьАграфена Ивановна1743 г.р.
Супруги
Авдотья Семенова1781 г.р.
Дети
Татьяна Павловна1801 г.р.
Дойкин Илья Павлов20.07.1803 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
20.07.1803
Сын: Дойкин Илья Павлов
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дойкин Наум Павлович
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
1813
Сын: Дойкин Кр-Й. 5.02.1847Г. Яков Рекрут 1831 Г. Павлович
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Место жительства
1816
Смерть
1819
Место жительства
1835
Бракосочетание
29.05.1894
Жена: Авдотья Семенова