Дойкин Павел Алексеев 1783 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Павел Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1783, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1819, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
(Дойка Еремкин) (Дойка Еремкин) Алексей Васильев1735 г.р.
Мать
Аграфена Ивановна1743 г.р.
Супруги
Авдотья Семенова1781 г.р.
Дети
Татьяна Павловна1801 г.р.
Дойкин Илья Павлов20.07.1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: (Дойка Еремкин) (Дойка Еремкин) Алексей Васильев

Мать: Аграфена Ивановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.07.1803

Сын: Дойкин Илья Павлов

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1806

Сын: Дойкин Наум Павлович

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Рождение ребёнка
1813

Сын: Дойкин Кр-Й. 5.02.1847Г. Яков Рекрут 1831 Г. Павлович

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Смерть
1819
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

17

Бракосочетание
29.05.1894

Жена: Авдотья Семенова

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