Авдотья Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Павел Алексеев
Рождение ребёнка
20.07.1803
Сын: Дойкин Илья Павлов
Отец ребёнка: Павел Алексеев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дойкин Наум Павлов
Отец ребёнка: Павел Алексеев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Дойкин Кр. 5.02.1847г. Яков Павлович
Отец ребёнка: Павел Алексеев
Смерть
Неизвестно