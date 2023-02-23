Авдотья Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Павел Алексеев

Рождение ребёнка
20.07.1803

Сын: Дойкин Илья Павлов

Отец ребёнка: Павел Алексеев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Дойкин Наум Павлов

Отец ребёнка: Павел Алексеев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Дойкин Кр. 5.02.1847г. Яков Павлович

Отец ребёнка: Павел Алексеев

Смерть
Неизвестно
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