Дойкин кр. 5.02.1847г. Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти28.02.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Павел Алексеев
Мать: Авдотья Романова
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
05.08.1860
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
05.08.1860
Сын: Дойкин Близнецы Флор Яковлевич
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Андреевна
Смерть
28.02.1867