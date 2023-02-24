Дойкин кр. 5.02.1847г. Яков Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДойкин кр. 5.02.1847г. Яков Павлович

Дойкин кр. 5.02.1847г. Яков Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

28.02.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Павел Алексеев

Мать: Авдотья Романова

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Дойкин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
05.08.1860

Сын: Дойкин Лаврентий Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
05.08.1860

Сын: Дойкин Близнецы Флор Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дойкин Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Прасковья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Андреевна

Смерть
28.02.1867
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