Дойкин Алексей Яковлевич
мужской, родился 14.06.1852, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер После ?.02.1930
МатьДойкина Прасковья Андреевна1822 г.р.
Супруги
Дойкина Матрена Родионовна10.11.1850 г.р.
Паксюткина (Вдова Солд.), Дойкина (Покасова) Дарья ТихоновнаОколо 1867 г.р.
Дети
(Дойкина) Варвара Алексеевна02.12.1877 г.р.
(Дойкина) Елена Алексеевна16.05.1881 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1852
Бракосочетание
14.01.1872
Рождение ребёнка
02.12.1877
Дочь: (Дойкина) Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Дойкина Матрена Родионовна
Рождение ребёнка
16.05.1881
Дочь: (Дойкина) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Дойкина Матрена Родионовна
Рождение ребёнка
29.10.1884
Дочь: (Дойкина) Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Дойкина Матрена Родионовна
Бракосочетание
16.01.1891
Смерть
После ?.02.1930