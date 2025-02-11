Дойкин Алексей Яковлевич 14.06.1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Дойкин Алексей Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.06.1852, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер После ?.02.1930

Отец
Дойкин Кр-Й. 5.02.1847Г. Яков Рекрут 1831 Г. Павлович1813 г.р.
Мать
Дойкина Прасковья Андреевна1822 г.р.
Супруги
Дойкина Матрена Родионовна10.11.1850 г.р.
Паксюткина (Вдова Солд.), Дойкина (Покасова) Дарья ТихоновнаОколо 1867 г.р.
Дети
(Дойкина) Варвара Алексеевна02.12.1877 г.р.
(Дойкина) Елена Алексеевна16.05.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1852

Отец: Дойкин Кр-Й. 5.02.1847Г. Яков Рекрут 1831 Г. Павлович

Мать: Дойкина Прасковья Андреевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
14.01.1872

Жена: Дойкина Матрена Родионовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.12.1877

Дочь: (Дойкина) Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Дойкина Матрена Родионовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.05.1881

Дочь: (Дойкина) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Дойкина Матрена Родионовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.10.1884

Дочь: (Дойкина) Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Дойкина Матрена Родионовна

Бракосочетание
16.01.1891

Жена: Паксюткина (Вдова Солд.), Дойкина (Покасова) Дарья Тихоновна

Смерть
После ?.02.1930

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