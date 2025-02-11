(Дойкина) Варвара Алексеевна
женский, родилась 02.12.1877, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 10.11.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДойкин Алексей Яковлевич14.06.1852 г.р.
МатьДойкина Матрена Родионовна10.11.1850 г.р.
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Рождение
02.12.1877
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.11.1879
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область