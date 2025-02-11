(Дойкина) Варвара Алексеевна 02.12.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дойкина) Варвара Алексеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.12.1877, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 10.11.1879, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дойкин Алексей Яковлевич14.06.1852 г.р.
Мать
Дойкина Матрена Родионовна10.11.1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1877

Отец: Дойкин Алексей Яковлевич

Мать: Дойкина Матрена Родионовна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.11.1879
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От кори

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