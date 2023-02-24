Дойкин Лаврентий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1860
Бракосочетание
25.?.1882
Жена: Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.12.1883
Дочь: Анисия Лавровна
Мать ребёнка: Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
10.05.1886
Сын: Дойкин Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1891
Дочь: Татьяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.01.1893
Сын: Дойкин Григорий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Агафья Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.02.1899
Сын: Дойкин Св. О Бр 19.06.1971 Тимофей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Агафья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно