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Дойкин Лаврентий Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1860

Отец: Дойкин Кр. 5.02.1847г. Яков Павлович

Мать: Прасковья Андреевна

Бракосочетание
25.?.1882

Жена: Агафья Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.12.1883

Дочь: Анисия Лавровна

Мать ребёнка: Агафья Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.05.1886

Сын: Дойкин Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Агафья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Агафья Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1891

Дочь: Татьяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Агафья Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.01.1893

Сын: Дойкин Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Агафья Афанасьевна

Рождение ребёнка
17.02.1899

Сын: Дойкин Св. О Бр 19.06.1971 Тимофей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Агафья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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