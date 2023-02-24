(Сюраева) Агафья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюраева) Агафья Афанасьевна

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Место рождения

Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Сюраев Афанасий Михайлович

Мать: Сюраева Евфимия Савельевна

Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Бракосочетание
25.?.1882

Муж: Дойкин Лаврентий Яковлев

Рождение ребёнка
23.12.1883

Дочь: Анисия Лавровна

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Яковлев

Рождение ребёнка
10.05.1886

Сын: Дойкин Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Яковлев

Рождение ребёнка
Около ?.01.1891

Дочь: Татьяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Яковлев

Рождение ребёнка
23.01.1893

Сын: Дойкин Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Яковлев

Рождение ребёнка
17.02.1899

Сын: Дойкин Св. О Бр 19.06.1971 Тимофей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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