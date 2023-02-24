(Сюраева) Агафья Афанасьевна
Место рожденияСлавкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Славкино, Николаевский район, Ульяновсая область
Бракосочетание
25.?.1882
Рождение ребёнка
23.12.1883
Дочь: Анисия Лавровна
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
10.05.1886
Сын: Дойкин Федор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
Около ?.01.1891
Дочь: Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
23.01.1893
Сын: Дойкин Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Яковлев
Рождение ребёнка
17.02.1899
Сын: Дойкин Св. О Бр 19.06.1971 Тимофей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Дойкин Лаврентий Яковлев
Смерть
Неизвестно