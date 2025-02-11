Сюраева Ефимия Савельевна
женский, родилась 1830
умерла 01.07.1888, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Сюраев Афанасий Михайлович1829 г.р.
Дети
Юртаева (Сюраева) Домна Афанасьевна1850 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сюраев Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Сюраев Афанасий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Юртаева (Сюраева) Домна Афанасьевна
Отец ребёнка: Сюраев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Цыганова (Сюраева) Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Сюраев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сюраев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Сюраев Афанасий Михайлович
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: (Сюраева) Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Сюраев Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Кочкарева (Сюраева) Надежда Афанасьевна
Отец ребёнка: Сюраев Афанасий Михайлович
Смерть
01.07.1888