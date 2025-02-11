Сюраева Ефимия Савельевна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюраева Ефимия Савельевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1830

умерла 01.07.1888, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Сюраев Афанасий Михайлович1829 г.р.
Дети
Юртаева (Сюраева) Домна Афанасьевна1850 г.р.
Цыганова (Сюраева) Евдокия Афанасьевна1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюраев Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Сюраев Афанасий Михайлович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюраев Афанасий Михайлович

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Юртаева (Сюраева) Домна Афанасьевна

Отец ребёнка: Сюраев Афанасий Михайлович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Цыганова (Сюраева) Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Сюраев Афанасий Михайлович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Сюраев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Сюраев Афанасий Михайлович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

14

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: (Сюраева) Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Сюраев Афанасий Михайлович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Кочкарева (Сюраева) Надежда Афанасьевна

Отец ребёнка: Сюраев Афанасий Михайлович

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.07.1888
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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