Дойкин св. о бр 19.06.1971 Тимофей Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1899
Отец: Дойкин Лаврентий Яковлев
Мать: Агафья Афанасьевна
Бракосочетание
25.?.1917
Жена: Елена Степановна
Рождение ребёнка
05.03.1923
Сын: Дойкин (чебаркуль) Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Елена Степановна
Смерть
Неизвестно