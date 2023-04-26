Дойкин св. о бр 19.06.1971 Тимофей Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкин св. о бр 19.06.1971 Тимофей Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1899

Отец: Дойкин Лаврентий Яковлев

Мать: Агафья Афанасьевна

Бракосочетание
25.?.1917

Жена: Елена Степановна

Рождение ребёнка
05.03.1923

Сын: Дойкин (чебаркуль) Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Елена Степановна

Смерть
Неизвестно