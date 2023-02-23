(Дубаева) Елена Степановна
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
25.?.1917
Рождение ребёнка
05.03.1923
Смерть
Неизвестно