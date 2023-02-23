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(Дубаева) Елена Степановна

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
25.?.1917

Муж: Дойкин Св. О Бр 19.06.1971 Тимофей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
05.03.1923

Сын: Дойкин (чебаркуль) Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Дойкин Св. О Бр 19.06.1971 Тимофей Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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