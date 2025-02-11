Нечаева (Дойкина (Св. Выд. 17.08.56.)Св. О Бр. 18.01.1934) Анна Лаврентьевна Около 1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Нечаева (Дойкина (Св. Выд. 17.08.56.)Св. О Бр. 18.01.1934) Анна Лаврентьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1888

умерла 03.01.1971, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дойкин Лаврентий Яковлев05.08.1860 г.р.
Мать
(Сюраева) Агафья АфанасьевнаОколо 1861 г.р.
Супруги
Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович07.06.1890 г.р.
Дети
Нечаев Александр ТимофеевичОколо 13.03.1910 г.р.
Нечаев Василий Тимофеевич29.01.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Дойкин Лаврентий Яковлев

Мать: (Сюраева) Агафья Афанасьевна

Бракосочетание
09.11.1909

Муж: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович

Рождение ребёнка
Около 13.03.1910

Сын: Нечаев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович

Рождение ребёнка
29.01.1912

Сын: Нечаев Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович

Рождение ребёнка
02.12.1913

Сын: Нечаев Св Во 11.03.1934 И 18.10.1934 Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Дорогова (Нечаева) Раиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович

Рождение ребёнка
23.04.1924

Сын: Нечаев Георгий Уч Вов Тимофеевич

Отец ребёнка: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Нечаев Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
03.01.1971
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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