Нечаева (Дойкина (Св. Выд. 17.08.56.)Св. О Бр. 18.01.1934) Анна Лаврентьевна
женский, родилась Около 1888
умерла 03.01.1971, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДойкин Лаврентий Яковлев05.08.1860 г.р.
Мать(Сюраева) Агафья АфанасьевнаОколо 1861 г.р.
Супруги
Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович07.06.1890 г.р.
Дети
Нечаев Александр ТимофеевичОколо 13.03.1910 г.р.
Нечаев Василий Тимофеевич29.01.1912 г.р.Показать еще 4
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Рождение
Около 1888
Бракосочетание
09.11.1909
Рождение ребёнка
Около 13.03.1910
Сын: Нечаев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович
Рождение ребёнка
29.01.1912
Сын: Нечаев Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович
Рождение ребёнка
02.12.1913
Сын: Нечаев Св Во 11.03.1934 И 18.10.1934 Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Дорогова (Нечаева) Раиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович
Рождение ребёнка
23.04.1924
Сын: Нечаев Георгий Уч Вов Тимофеевич
Отец ребёнка: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Нечаев Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Нечаев Тимофей Уч Пмв Панфилович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.01.1971
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область