Нечаев Тимофей Панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1890
Бракосочетание
09.?.1909
Жена: Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 13.03.1910
Сын: Нечаев Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
29.01.1912
Сын: Нечаев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
02.12.1913
Сын: Нечаев Св Во 11.03.1934 И 18.10.1934 Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Дорогова Раиса Тимофеевна
Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Нечаев Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Нечаев Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно