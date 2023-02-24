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Нечаев Тимофей Панфилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1890

Отец: Каргин/ Умер Нечаев Панфил Гаврилов

Мать: Евдокия Митрофановна

Бракосочетание
09.?.1909

Жена: Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 13.03.1910

Сын: Нечаев Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
29.01.1912

Сын: Нечаев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
02.12.1913

Сын: Нечаев Св Во 11.03.1934 И 18.10.1934 Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Дорогова Раиса Тимофеевна

Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Нечаев Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Нечаев Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Лаврентьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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