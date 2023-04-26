Каргин/ умер Нечаев Панфил Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1842 по 1848
Дата смерти11.11.1913
ПолМужской
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Мать
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С 1842 по 1848
Отец: Каргин Гаврил Миронов
Мать: Агафья Максимова
Бракосочетание
21.?.1873
Жена: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
08.06.1874
Сын: Каргин- Нечаев Иван
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
01.08.1877
Сын: Каргин- Нечаев Андрей Панфилович
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
24.01.1881
Сын: Каргин- Нечаев Григорий Панфилович
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
08.05.1883
Сын: Каргин- Нечаев Иван Панфилович
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
26.09.1887
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
07.06.1890
Сын: Нечаев Тимофей Панфилович
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
02.07.1893
Сын: Каргин- Нечаев Гаврил Панфилович
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
22.03.1900
Дочь: (Каргин- Нечаева) Матрена Панфиловна
Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна
Смерть
11.11.1913