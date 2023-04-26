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Каргин/ умер Нечаев Панфил Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1842 по 1848

Дата смерти

11.11.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1842 по 1848

Отец: Каргин Гаврил Миронов

Мать: Агафья Максимова

Бракосочетание
21.?.1873

Жена: Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
08.06.1874

Сын: Каргин- Нечаев Иван

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
01.08.1877

Сын: Каргин- Нечаев Андрей Панфилович

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
24.01.1881

Сын: Каргин- Нечаев Григорий Панфилович

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
08.05.1883

Сын: Каргин- Нечаев Иван Панфилович

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
26.09.1887

Сын: Нечаев Андрей Панфилович

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
07.06.1890

Сын: Нечаев Тимофей Панфилович

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
02.07.1893

Сын: Каргин- Нечаев Гаврил Панфилович

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
22.03.1900

Дочь: (Каргин- Нечаева) Матрена Панфиловна

Мать ребёнка: Евдокия Митрофановна

Смерть
11.11.1913

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