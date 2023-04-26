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Агафья Максимова

Место рождения

М. Канадей

Дата рождения

1815

Дата смерти

17.04.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.06.1834

Муж: Каргин Гаврил Миронов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрена Гаврилова

Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Каргин Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов

Рождение ребёнка
С 1842 по 1848

Сын: Каргин/ умер Нечаев Панфил Гаврилов

Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов

Рождение ребёнка
04.02.1843

Сын: Герасим Гаврилов

Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов

Рождение ребёнка
05.02.1845

Сын: Каргин Харлампий Гаврилов

Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов

Рождение ребёнка
18.11.1848

Сын: Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Каргина- Нечаева) Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов

Рождение ребёнка
28.05.1853

Сын: Никита Гаврилович

Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов

Смерть
17.04.1882

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