Агафья Максимова
Место рожденияМ. Канадей
Дата рождения1815
Дата смерти17.04.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.06.1834
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрена Гаврилова
Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов
Рождение ребёнка
С 1842 по 1848
Сын: Каргин/ умер Нечаев Панфил Гаврилов
Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов
Рождение ребёнка
04.02.1843
Сын: Герасим Гаврилов
Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов
Рождение ребёнка
05.02.1845
Сын: Каргин Харлампий Гаврилов
Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов
Рождение ребёнка
18.11.1848
Сын: Петр Гаврилов
Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Каргина- Нечаева) Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов
Рождение ребёнка
28.05.1853
Сын: Никита Гаврилович
Отец ребёнка: Каргин Гаврил Миронов
Смерть
17.04.1882