Каргин Василий Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти30.08.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Каргин Гаврил Миронов
Мать: Екатерина Максимова
Бракосочетание
13.11.1861
Жена: Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1863
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1865
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1867
Сын: Каргин- Нечаев Петр Васильевич
Мать ребёнка: Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1869
Сын: Каргин- Нечаев Иосиф Васильевич
Мать ребёнка: Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1872
Сын: Каргин- Нечаев Семен Васильевич
Мать ребёнка: Устиния Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1873
Сын: Каргин- Нечаев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Устиния Ивановна
Смерть
30.08.1904