Каргин Василий Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаргин Василий Гаврилов

Каргин Василий Гаврилов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

30.08.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Каргин Гаврил Миронов

Мать: Екатерина Максимова

Бракосочетание
13.11.1861

Жена: Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1863

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1865

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1867

Сын: Каргин- Нечаев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1869

Сын: Каргин- Нечаев Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1872

Сын: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Мать ребёнка: Устиния Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1873

Сын: Каргин- Нечаев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Устиния Ивановна

Смерть
30.08.1904
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close