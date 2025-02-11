(Каргина) Васса Васильевна
женский, родилась 11.08.1865, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 07.10.1865, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКаргин Василий Гаврилов1840 г.р.
МатьУстинья Иванова1837 г.р.
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Рождение
11.08.1865
Отец: Каргин Василий Гаврилов
Мать: Устинья Иванова
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.10.1865
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область