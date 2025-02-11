(Каргина) Васса Васильевна 11.08.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

(Каргина) Васса Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.08.1865, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 07.10.1865, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Каргин Василий Гаврилов1840 г.р.
Мать
Устинья Иванова1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1865

Отец: Каргин Василий Гаврилов

Мать: Устинья Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.10.1865
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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