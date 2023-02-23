Устиния Ивановна
Место рожденияс.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти08.12.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Бракосочетание
13.11.1861
Рождение ребёнка
26.04.1863
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Каргин Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
11.08.1865
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Каргин Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
16.01.1867
Сын: Каргин- Нечаев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Каргин Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
03.04.1869
Сын: Каргин- Нечаев Иосиф Васильевич
Отец ребёнка: Каргин Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
01.02.1872
Сын: Каргин- Нечаев Семен Васильевич
Отец ребёнка: Каргин Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
11.11.1873
Сын: Каргин- Нечаев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Каргин Василий Гаврилов
Смерть
08.12.1917