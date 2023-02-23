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Устиния Ивановна

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Место рождения

с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

08.12.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Бракосочетание
13.11.1861

Муж: Каргин Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
26.04.1863

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Каргин Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
11.08.1865

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Каргин Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
16.01.1867

Сын: Каргин- Нечаев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Каргин Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
03.04.1869

Сын: Каргин- Нечаев Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Каргин Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
01.02.1872

Сын: Каргин- Нечаев Семен Васильевич

Отец ребёнка: Каргин Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
11.11.1873

Сын: Каргин- Нечаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Каргин Василий Гаврилов

Смерть
08.12.1917
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