Каргин- Нечаев Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1867
Отец: Каргин Василий Гаврилов
Мать: Устиния Ивановна
Бракосочетание
11.?.1887
Жена: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
13.03.1889
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
06.07.1891
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
06.11.1901
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
26.04.1905
Сын: Каргин- Нечаев Св.выд. 21.12.1934 Яков Петрович
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно