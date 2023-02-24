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Каргин- Нечаев Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1867

Отец: Каргин Василий Гаврилов

Мать: Устиния Ивановна

Бракосочетание
11.?.1887

Жена: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
13.03.1889

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
06.07.1891

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
06.11.1901

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
26.04.1905

Сын: Каргин- Нечаев Св.выд. 21.12.1934 Яков Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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