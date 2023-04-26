Каргин Харлампий Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1845
Отец: Каргин Гаврил Миронов
Мать: Агафья Максимова
Бракосочетание
08.11.1867
Жена: Агриппина Павловна
Рождение ребёнка
18.07.1870
Сын: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич
Мать ребёнка: Агриппина Павловна
Рождение ребёнка
19.09.1873
Дочь: (Каргина) Ефросинья Харлампиевна
Мать ребёнка: Агриппина Павловна
Рождение ребёнка
10.07.1878
Сын: Каргин- Нечаев Антон Харлампиевич
Мать ребёнка: Агриппина Павловна
Смерть
Неизвестно