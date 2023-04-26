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Каргин Харлампий Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1845

Отец: Каргин Гаврил Миронов

Мать: Агафья Максимова

Бракосочетание
08.11.1867

Жена: Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
18.07.1870

Сын: Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич

Мать ребёнка: Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
19.09.1873

Дочь: (Каргина) Ефросинья Харлампиевна

Мать ребёнка: Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
10.07.1878

Сын: Каргин- Нечаев Антон Харлампиевич

Мать ребёнка: Агриппина Павловна

Смерть
Неизвестно

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