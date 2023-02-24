Каргин- Нечаев Илья Харлампиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1870
Отец: Каргин Харлампий Гаврилов
Мать: Агриппина Павловна
Бракосочетание
09.11.1888
Жена: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
13.01.1890
Сын: Нечаев Павел Ильич
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
11.07.1892
Дочь: Ефимия Ильинична
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
08.11.1894
Сын: Каргин- Нечаев Св.о Р 8.08.1939 Федор Ильич
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
12.01.1897
Сын: Каргин- Нечаев Михаил Ильич
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
09.05.1899
Дочь: Елена Ильинична
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
13.10.1901
Сын: Нечаев Св. О Рожд. 3.07.1936 Филипп Ильич
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
24.01.1905
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
06.06.1907
Сын: Нечаев Св-Во 11.11.1936 И 6.12.1938 Петр Ильич
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
03.11.1909
Дочь: Матрена Ильинична
Мать ребёнка: Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно