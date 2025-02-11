Каргин-Нечаев Св.О Р 8.08.1939 Федор Ильич
мужской, родился 08.11.1894
умер Неизвестно
МатьАнна Николаевна1868 г.р.
ОтецКаргин-Нечаев Илья Харлампиевич18.07.1870 г.р.
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: Каргин-Нечаев Илья Харлампиевич
Мать: Анна Николаевна
Дочь: (Нечаева) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?
Дочь: Гордеева (Новотроицк) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?
Дочь: Кукушкина Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?
Дочь: Кургаева (Нечаева) Елена Федоровна
Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?
Дочь: (Нечаева) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?