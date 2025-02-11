Каргин-Нечаев Св.О Р 8.08.1939 Федор Ильич 08.11.1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Каргин-Нечаев Св.О Р 8.08.1939 Федор Ильич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.11.1894

умер Неизвестно

Мать
Анна Николаевна1868 г.р.
Отец
Каргин-Нечаев Илья Харлампиевич18.07.1870 г.р.
Дети
(Нечаева) Татьяна ФедоровнаОколо 1919 г.р.
Гордеева (Новотроицк) Мария ФедоровнаОколо 1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1894

Отец: Каргин-Нечаев Илья Харлампиевич

Мать: Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Нечаева) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Гордеева (Новотроицк) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Кукушкина Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?

Рождение ребёнка
17.06.1927

Дочь: Кургаева (Нечаева) Елена Федоровна

Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Нечаев Федор Федорович

Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: (Нечаева) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?

Рождение ребёнка
1932

Сын: Нечаев Иван Федорович

Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева Анисия Анисия/ Пелагея Васильевна/ Анна Осиповна?

Смерть
Неизвестно

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